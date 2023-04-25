الأسهم الأوروبية تتراجع مع تقييم المستثمرين لنتائج مجموعة من الشركات

2023/04/25 | 12:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء 25 أبريل نيسان،فيما يعكف المستثمرون على تقييم المزيد من نتائج الشركات والتعليقات الصادرة عن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي بشأن توقعات أسعار الفائدة.





وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% متأثراً بتراجع قطاعي التعدين والبنوك 1.8% و1.5% على التوالي، فيما زاد مؤشر المواد الغذائية والمشروبات 0.2%.

وعادت مخاوف القطاع المصرفي إلى الواجهة بعدما أعلن بنك First Republic الأميركي أن ودائعه تراجعت بأكثر من 100 مليار دولار في الربع الأخير وأنه يدرس خيارات مثل إعادة هيكلة ميزانيته العمومية.

كما تراجع سهم بنك UBS 2.8% بعدما خصص المزيد من الأموال لتسوية علاقته برهون عقارية عالية المخاطر الأمر الذي تسبب في ضربة قوية لأرباحه في الربع الأول.





وقال فيليب لين المسؤول بالبنك المركزي الأوروبي لصحيفة فرنسية إن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل، فيما ذكرت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي لصحيفة بوليتيكو أن رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس ليس مطروحا على الطاولة.

وارتفع سهم نستله 1.6% بعدما سجلت مبيعات أفضل من المتوقع في الربع الأول.

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