2023/04/25 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، وجود أي تعيينات في الوزارة بالوقت الحاضر.وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/؛ “تردنا اتصالات وتساؤلات عن تداول أخبار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية: لا توجد اي تعيينات في الوزارة المركز الخبري الوطني.

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