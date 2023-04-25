2023/04/25 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، وجود أي تعيينات في الوزارة بالوقت الحاضر.
وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/؛ “تردنا اتصالات وتساؤلات عن تداول أخبار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: لا توجد اي تعيينات في الوزارة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/؛ “تردنا اتصالات وتساؤلات عن تداول أخبار […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية: لا توجد اي تعيينات في الوزارة المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: لا توجد اي تعيينات في الوزارة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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