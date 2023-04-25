2023/04/25 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية التركية، عدم انسحابها قوات بلادها من سوريا في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن لقاء أردوغان والأسد يجب أن يكون “دون شروط مسبقة”. وقال وزير الخارجية التركي، مولود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تعلن عدم انسحابها من سوريا حالياً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن عدم انسحابها من سوريا حالياً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعلن عدم انسحابها من سوريا حالياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).