الصراع في السودان.. حصيلة جديدة للقتلى وتحذير من

2023/04/25 | 13:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، الثلاثاء، إن هناك "خطرا بيولوجيا كبيرا" بعد سيطرة أحد طرفي القتال في السودان على مختبر.

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