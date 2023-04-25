2023/04/25 | 13:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معتبرا أن الأسباب المعلنة للمداهمة واعتقال الناشط المدني علي محمود "غير مقنعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز حقوقي يدعو السلطات الأمنية في اربيل لإطلاق سراح ناشط كردي اعتقلته ليلة أمس) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز حقوقي يدعو السلطات الأمنية في اربيل لإطلاق سراح ناشط كردي اعتقلته ليلة أمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).