2023/04/25 | 13:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب...

ظهرت المقالة هيئة الاعلام والاتصالات تعلن عن استراتيجية تنظيم الطيف الترددي أولاً على المسلة.

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