2023/04/25 | 13:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبلغ مساحة جزيرة السعديات حوالي 10 أميال مربعة، أي ما يقل عن نصف مساحة منطقة مانهاتن الأمريكية.ولكنها مع ذلك تقدم الكثير من الأنشطة الطبيعية والثقافية والصديقة للبيئة.

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