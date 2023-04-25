مستشار السوداني: احتياطيات العملة الأجنبية عالية وأمينة وفي مستويات مريحة

2023/04/25 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن احتياطات العملة الأجنبية عالية وأمينة وفي مستويات مريحة، فيما أشار الى ان قيمة الحوالات الخزنية تقدر حالياً بنحو 46 تريليون دينار.

وقال صالح، إن "البنك المركزي بحوزته حالياً من خلال عمليات السوق الثانوية قرابة 64 بالمئة من إجمالي الدين العام الداخلي وهي أدوات دين حكومية بشكل سندات وحوالات خزينة (أي أنها أدوات اقتراض حكومية تم خصمها من جانب المصارف المحلية وهي الحائز الأولي لها قبل خصمها لدى السلطة النقدية)، إذ قامت المصارف ولاسيما الحكومية في فترات مختلفة بخصم فائدتها لدى البنك المركزي واسترجعت سيولتها، وهي تحمل فائدة سنوية تتراوح بين 2-3 بالمئة، وأصبحت اليوم جزءاً لا يتجزأ من الأصول أو الموجودات في الميزانية العمومية للبنك المركزي العراقي".

وأردف أن "قيمة الحوالات الخزنية بحوزة السلطة النقدية تقدر بنحو 46 تريليون دينار حالياً"، لافتاً الى أن "الاحتياطيات من العملة الأجنبية للبنك المركزي العراقي هي في مستويات مريحة جداً، وهي الأعلى في تاريخ البلاد المالي، والتي لا تقل عن أرصدة (بالنقد الأجنبي والذهب) بين 110 – 115 مليار دولار، وتشكل في الوقت نفسه نسبة (تغطية) للعملة النقدية المصدرة (وعلى وفق سعر الصرف الحالي) بنحو يقرب من 130 بالمئة وهي تغطية عالية وأمينة".

واستكمل أن "السياسة النقدية وبحكم كون البنك المركزي العراقي هو مستشار الحكومة المالي، وهو من ينسق ويتشاور مع الحكومة بموجب قانونه لضمان التناسق والانسجام مع مفاصل السياسة المالية والسياسات الاقتصادية الأخرى، فإن أي قرار تتخذه السلطة النقدية في قبول خصم أو تسييل أي أدوات دين حكومية سيخضع لا مناص للمعادلات القياسية الدقيقة في تطبيق أدوات السياسة النقدية وأهدافها التشغيلية، وذلك في إطار إدارة سيولة الاقتصاد وبشكل متوازن مع مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبما ينسجم واستقلالية البنك المركزي العراقي".

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