التربية تحسم الجدل: لا توجد تعيينات حالياً

2023/04/25 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، وجود أي تعيينات في الوزارة بالوقت الحاضر.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في بيان: "تردنا اتصالات وتساؤلات عن تداول أخبار بخصوص وجود تعيينات في وزارة التربية بناء على طلب حاجة من المديريات العامة واستغلال للخريجين بهذا الوصف والعنوان"، مبيناً أن "الوزارة تود الإبلاغ بعدم وجود اي تعيينات في الوقت الحاضر".

وأضاف أن "اجراءات الوزارة في طلبها من المديريات العامة غرضها الاحصاءات وتسوية ومعرفة حركة الملاكات الحالية، وليس لطلب التعيينات كما يتم ترويجه في منصات التواصل الاجتماعي".

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