العراق يعاني

2023/04/25 | 13:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الخارجية فؤاد حسين، عن نقص

حاد بعدد السفراء، في الوقت الدي يمتلك

فيه العراق 84 بعثة دبلوماسية حول

العالم، مشيراً إلى أن وزارته بحاجة إلى

80 سفيراً على أقل تقدير.

وقال حسين في تصريح متلفز، إن

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