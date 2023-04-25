عاليه نصيف: وكيل وزارة التربية متورط بصرف 2.5 مليار دينار بشكل وهمي

2023/04/25 | 13:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة

النيابية عالية نصيف، اليوم الثلاثاء،

النار على "وكيل وزارة التربية"، متهمة

إياه بالتورط في صرف مبلغ 2.5 مليار دينار

بشكل "وهمي"، مشيرة إلى قيامه بإحالة

مدرجة للاست

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