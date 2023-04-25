السوداني يوجه الأجهزة الأمنية بوضع سور أمني حول منطقة مشروع مدينة الصدر الجديدة

2023/04/25 | 13:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأجهزة الأمنية بوضع سور أمني حول منطقة مشروع مدينة الصدر الجديدة.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماع اللجنة العليا لتطوير مدينة الصدر، وقد خُصص لدراسة الخطوات العملية للشروع بإنشاء المدينة الجديدة”.

وبين أن “الاجتماع شهد نقاشات مستفيضة حول آليات تنفيذ المشروع والمتطلبات الخاصة به والكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق الهدف المرجوّ من المشروع”.

وأشار السوداني وفق البيان، إلى أن “مشروع مدينة الصدر الجديدة يأتي ضمن رؤية الحكومة بضرورة أن تتبنى الدولة خططاً واضحة وشاملة لحلّ أزمة السكن في العراق، وتنظيم العمل للتخفيف عن المناطق المكتظّة بالسكان”.

وتابع البيان أن “الاجتماع خرج بعدد من التوصيات، سيتم المصادقة عليها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء، كما جرى التأكيد على المضي بالتعاقد مع جهة استشارية رصينة لغرض وضع التصاميم العامة والتفصيلية للمدينة الجديدة ومرافقها الخدمية ومشاريع البنى التحتية الخاصة بها”.

ووجّه السوداني، الجهات المعنية والمختصة بـ”التعاون مع الأجهزة الأمنية لوضع سور أمني حول منطقة المشروع، من أجل تهيئة الميدان للشروع في الخطوات التنفيذية بأسرع وقت ممكن ومنع التجاوزات”.

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