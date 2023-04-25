بالوثيقة.. نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي اليوم

2023/04/25 | 13:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البنك المركزي، نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية الثلاثاء 2023/4/25.

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