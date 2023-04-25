إعفاء مدير أوقاف الأنبار وتكليف بديلاً عنه - عاجل

2023/04/25 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اعفاء مدير اوقاف الانبار من منصبه حامد صبار وتكليف رياض محمد عبد بمهام المديرية.





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