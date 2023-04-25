اندلاع حريق كبير في منطقة الكرادة وسط بغداد

2023/04/25 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في نادٍ ليلي بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني تعمل الآن على مكافحة حادث حريق اندلع داخل نادٍ ليلي في منطقة الكرادة وسط بغداد".

واضافت أنه "حتى الان لم يتم تسجيل اي اصابات بشرية".

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