بايدن يعلن ترشحه للرئاسة الأميركية والحزب الجمهوري يتهمه “بالانفصال عن الواقع”

2023/04/25 | 14:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الابيض في 24 نيسان/ابريل 2023.واشنطن (أ ف ب) – انتهت مرحلة الترقب، وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء ترشحه لولاية ثانية، رغم ما يثيره سنه، ثمانون عاما، من قلق.وقال بايدن في شريط فيديو نشر على موقع “تويتر”، “أنا مرشح لولاية ثانية”.وسارع الحزب الجمهوري الى […]

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