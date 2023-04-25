الأمم المتحدة تخشى فرار مئات الآلاف من الخرطوم إلى تشاد وجنوب السودان

2023/04/25 | 14:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، خشيتها من أن تدفع المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع لفرار ما يصل إلى 270 ألف شخص نحو تشاد وجنوب السودان.

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