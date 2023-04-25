قرار ما قبل العيد

2023/04/25 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انتقد مراقبون، تأخير رواتب بعض الهيئات والمديريات لاسيما الهيئة العامة للضرائب بالرغم من قرار رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني بصرف الرواتب قبيل حلول عيد الفطر.

وأبلغ مراقبون وكالة (بغداد اليوم)، أن "موظفي الهيئة العامة للضرائب لم يستلموا حتى الان رواتبهم بالرغم من قرار رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني بصرف الرواتب قبل حلول عيد الفطر".

واستغربوا من أنه "بالرغم من ارتباط الهيئة بصورة مباشرة بوزارة المالية الا انه حتى الان لم تصرف رواتب الموظفين"، مستدركين بالقول: "كيف لا يتم صرف الرواتب وهو بأمر مباشر من رئيس مجلس الوزراء؟".

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