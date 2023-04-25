2023/04/25 | 14:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لتطوير مدينة الصدر، الذي خُصص لدراسة الخطوات العملية للشروع بإنشاء المدينة الجديدة.

وبحسب بيان لمكتب السوداني، فإن الاجتماع شهد "نقاشات مستفيضة حول آليات تنفيذ المشروع والمتطلبات الخاصة به والكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق الهدف المرجوّ من المشروع".

ونقل البيان عن السوداني قوله إن "مشروع مدينة الصدر الجديدة يأتي ضمن رؤية الحكومة بضرورة أن تتبنى الدولة خططاً واضحة وشاملة لحلّ أزمة السكن في العراق، وتنظيم العمل للتخفيف عن المناطق المكتظّة بالسكان".

وأضاف البيان، "خرج الاجتماع بعدد من التوصيات، سيتم المصادقة عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء، كما جرى التأكيد على المضي بالتعاقد مع جهة استشارية رصينة لغرض وضع التصاميم العامة والتفصيلية للمدينة الجديدة ومرافقها الخدمية ومشاريع البنى التحتية الخاصة بها".

ووجّه السوداني الجهات المعنية والمختصة بـ"التعاون مع الأجهزة الأمنية لوضع سور أمني حول منطقة المشروع، من أجل تهيئة الميدان للشروع في الخطوات التنفيذية بأسرع وقت ممكن ومنع التجاوزات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يبيّن رؤية حكومته بخصوص أزمة السكن) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يبيّن رؤية حكومته بخصوص أزمة السكن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).