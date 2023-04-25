كركوك.. اعتقال 8 إرهابيين عملوا بما يسمى ديوان الجند لـ

2023/04/25 | 14:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على 8 إرهابيين عملوا بما يسمى ديوان الجند والمفارز الأمنية لداعش في كركوك.

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