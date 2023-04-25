رسالة عراقية إلى السودان

2023/04/25 | 14:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إبراهيم الزبيدي ما يحدث في السودان، هذه الأيام، عادي وطبيعي ومتوقع.فحين تكون الجيوش مالكة شعوبها، ولا تكون الشعوب مالكة جيوشها، وحين يملك فائض القوة عسكريون لا يملكون سوى...أكمل القراءة ←

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