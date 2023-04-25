المافيا السياسية تلتهم ثروات العراق

2023/04/25 | 14:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.ماجد السامرائي لو اكتفت الأحزاب الشيعية المرتبطة بنظام الولي الفقيه الإيراني بهيمنتها وانفرادها بقيادة الحكم في العراق، والتمتع بنهب الثروات وحرمان المواطنين من حقوقهم العامة الحقوقية والمالية، لكانت الكارثة أهون...أكمل القراءة ←

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