أقلام كردستان، مالذي كسرها

2023/04/25 | 14:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الصراف كردستان العراق يفقد استقلاله الاقتصادي.فقد من قبل ذلك استقلاله السياسي والأمني.والطموح من أجل أن يتحول الإقليم إلى أيقونة تقدم وازدهار يتبدد الآن ليحل محله الفساد وانعدام...أكمل القراءة ←

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