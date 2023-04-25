كيف تبدو صورة

2023/04/25 | 14:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف ستبدو صورة "سيلفي" عبر حقب تاريخيّة مختلفة؟ استكشف الفنّان الأمريكي الفلبيني الأصل، جي إم كيلجور، ما قد يبدو عليه الأمر عبر سلسلة فوتوغرافيّة مصنوعة بالذّكاء الاصطناعي تم تداولها بشكلٍ واسع عبر الإنترنت، تُدعى "Time Period Selfies".

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