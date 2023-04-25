السوداني يصدر توجيها يتعلق بالعراقيين المقيمين في السودان

2023/04/25 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، توجيها يخص المواطنين العراقيين المقيمين في السودان.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “السوداني وجّه الجهات المعنية ببذل […]

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