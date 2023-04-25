2023/04/25 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال رئيس هـيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، ان سارق اموال و قـوت الشعب لا يمكن ادعاء الفضيلة والقـيم أو تزعم مشروع وطني، مشدداً على عدم مجاملة الفاسدين أو السماح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس النزاهة: لا يمكن لسارقي قـوت الشعـب ادعاء الفضيلة او تزعم مشروع وطني المركز الخبري الوطني.

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