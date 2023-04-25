2023/04/25 | 14:43 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اقتتال استمر لاكثر من اسبوع..هدنة حذرة تشهدها السودان) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اقتتال استمر لاكثر من اسبوع..هدنة حذرة تشهدها السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).