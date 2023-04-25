2023/04/25 | 14:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجهات المعنية ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء المواطنين العراقيين المقيمين بالسودان.

وذكر بيان عن مكتب السوداني أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه الجهات المعنية ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء المواطنين العراقيين المقيمين في جمهورية السودان، وضمان سلامتهم؛ بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرّة”.

التالي

منذ 46 دقيقة

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة السوداني

منذ ساعة واحدة

السوداني يوجه الأجهزة الأمنية بوضع سور أمني حول منطقة مشروع مدينة الصدر الجديدة

منذ ساعتين

وزير الخارجية: العمل مستمر لإجلاء العراقييّن من نار القتال

منذ ساعتين

بالوثيقة..



تغييرات داخل شرطة بغداد

منذ 4 ساعات

الحلبوسي يرفع دعوتين قضائيتين على حيدر الملا وشخص هدد باقتحام البرلمان

منذ 15 ساعة

برلماني: تواقيع نيابية لتضمين حقوق 3 شرائح في الموازنة

منذ 16 ساعة

السهلاني : معظم مشاريع الموازنة مركزية وتتعلق بالبنى التحتية

منذ 16 ساعة

المالية النيابية: الموازنة ستمرر دون خلاف

منذ 17 ساعة

الفتلاوي ينفي وجود اتفاق او دعوات لتأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات

منذ 18 ساعة

البلداوي: نتائج لجان التقييم الحكومي ستطال عددا من المسؤولين بأعلى المستويات

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوجّه ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء المواطنين العراقيين المقيمين بالسودان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوجّه ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء المواطنين العراقيين المقيمين بالسودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).