منتخبنا الشبابي يواجه البرازيل بذكريات مونديال 2001

2023/04/25 | 14:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواجه منتخبنا الشبابي لكرة القدم، نظيره البرازيلي ودياً بذكرات كأس العالم 2001 في الأرجنتين.

وخاض منتخب ليوث الرافدين يوم أمس الاثنين أخر وحداته التدريبية في معسكره التدريبي بإسبانيا قبل مواجهة اليوم.

وشهدت تدريبات الأمس حضور 27 لاعباً، بينما تغيبَ عنها بسبب إصابةٍ بسيطةٍ اللاعبُ مصطفى قابيل، وفضّل الجهاز التدريبيّ إراحته.

يذكر أن العراق والبرازيل سبق لهما وأن تواجها في كأس العالم 2001 بالأرجنتين والمباراة جينها انتهت بفوز البرازيل بنتيجة 6-1 في دور المجموعات.

وستقام المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد.

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