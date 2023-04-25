احداث نيسان.. السوداني يوجّه ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء العراقيين المقيمين بالسودان

2023/04/25 | 15:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: الثلاثاء 25 نيسان 2023 رئيس الوزراء يوجّه ببذل أقصى الجهود للمساعدة...

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السوداني يوجّه ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء العراقيين المقيمين بالسودان أولاً على المسلة.

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