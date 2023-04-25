2023/04/25 | 15:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا المرفق يحتوي على عينات مسبّبة لأمراض الحصبة والكوليرا.

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