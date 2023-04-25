2023/04/25 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ النجف: بلدية النجف بيئة صالحة للفساد ..والسبب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ النجف: بلدية النجف بيئة صالحة للفساد ..



والسبب قناة التغيير الفضائية.

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