وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيريه الإماراتي والسعودي سبل انهاء الأزمة السودانية

2023/04/25 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

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أجرى وزير الخارجية فؤاد حسين اتصالين هاتفيين مع نظيريه الاماراتي والسعودي تباحث خلالهما سبل انهاء الصراع في السودان.وذكرت وزارة الخارجية في بيان ان حسين بحث مع نظيره الاماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان دور الامارات والدول الأخرى في إيجاد مخرج للأزمة الخطيرة في السودان مقدما الشكر للإمارات لدورها في إجلاء عدد من المواطنين العراقيين من العاصمة الخرطوم.في اتصال هاتفي ثان أجراه وزير الخارجية العراقي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ناقش الجانبان الوضع الخطر والمعقد في السودان وسبل انهاء الأزمة.

مباحثات عميقة مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد @ABZayed وزير خارجية دولة #الامارات الشقيقة حول القتال الداخلي في #السودان ودور الامارات مع الدول الأخرى في إيجاد مخرج لهذه الأزمة الخطيرة.



قَدَّمتُ الشكر لسموه لمساعدة الامارات في إجلاء عدد من المواطنين #العراقيين من العاصمة #الخرطوم.

— Fuad Hussein | فؤاد حسين (@Fuad_Husseein) April 25, 2023

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