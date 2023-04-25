2023/04/25 | 15:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wysd8PwgUIk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموازنة الاتحادية.. التصويت ينتظر ثلاثة تعديلات برلمانية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الموازنة الاتحادية.. التصويت ينتظر ثلاثة تعديلات برلمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).