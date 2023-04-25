2023/04/25 | 15:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تصدرت الهند، قائمة الدول الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر نيسان الحالي.

وبحسب وحدة البحث في وكالة "الاقتصاد نيوز"، فإن الهند استوردت من العراق 23.93 مليون برميل في نيسان، فيما حلت الصين بالمرتبة الثانية بـ19.42 مليون برميل.

وبعد الهند والصين، جاءت كوريا الجنوبية التي بلغ إجمالي استيرادها 5.49 مليون برميل، تليها أميركا بـ5.13 مليون برميل.

تركيا حلّت في المركز الخامس، إذ بلغت مشترياتها من النفط العراقي 2.18 مليون برميل.

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