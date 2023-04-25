2023/04/25 | 15:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

ارتفعت أسعار النفط وصار في سبيله لتحقيق مكاسب لليوم الثالث يوم الثلاثاء بدعم من تفاؤل المستثمرين بأن السفر خلال فترة العطلة في الصين سيعزز الطلب على الوقود وتوقعات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

تشير حجوزات الرحلات الخارجية في الصين خلال عطلة يوم العمال المقبلة إلى التعافي المستمر في السفر إلى الدول الآسيوية.



ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.7 مليون برميل في تقارير الإمدادات الأسبوعية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات إلى 82.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا ليسجل 78.91 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لكلا الخامين بما يزيد على واحد بالمئة يوم الاثنين.

وقال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس "عبر المستثمرون عن تفاؤلهم بأن السفر في الصين من أجل قضاء العطلات سيعزز الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم".

كما ساعدت عمليات خفض الإمدادات الطوعية وغير الطوعية في دعم صعود النفط.



وظهر بعض الإشارات الملموسة على استئناف وشيك لصادرات النفط في شمال العراق بعد توقفها لمدة شهر.



ومن المقرر أن يبدأ أعضاء مجموعة أوبك+ المنتجة للنفط في خفض طوعي في مايو أيار.

لكن المستثمرين لا يزالون قلقين من احتمال أن ترفع البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي أسعار الفائدة لكبح التضخم، وهو ما قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي ويضر بالطلب على الطاقة.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا (المركزي) والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعات لجان السياسة النقدية لديهم خلال الأسبوع الأول من مايو أيار.

ويترقب المستثمرون يوم الثلاثاء بيانات صناعة النفط حول المخزونات الأمريكية.



وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تُظهر البيانات تراجع مخزونات الخام الأمريكية حوالي 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل نيسان.

ومن المقرر أن تصدر بيانات الحكومة الأمريكية حول مخزونات الخام يوم الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يصعد مع آمال في ارتفاع الطلب الصيني ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يصعد مع آمال في ارتفاع الطلب الصيني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).