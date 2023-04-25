الدفاع المدني يغلق بناية آيلة للسقوط وسط كربلاء (صور)

2023/04/25 | 15:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني في كربلاء،

الثلاثاء، اغلاق بناية آيلة للسقوط قرب

مرقد ابو الفضل العباس (عليه السلام) وسط

المحافظة.

كربلاء المقدسة

وقالت المديرية، في بيان مقتضب تلقته

وكالة نون الخبرية، ان

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