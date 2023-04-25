السوداني يوجّه ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء العراقيين المقيمين بالسودان

2023/04/25 | 15:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الثلاثاء، ببذل أقصى

الجهود للمساعدة في إخلاء العراقيين

المقيمين بالسودان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن

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