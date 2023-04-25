2023/04/25 | 15:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cm90RmMNg8U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدخول الى يخت صدام بـ 3 الاف دينار) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدخول الى يخت صدام بـ 3 الاف دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).