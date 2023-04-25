التربية النيابية: ملف المحاضرين أغلق نهائياً

2023/04/25 | 15:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت لجنة التربية النيابية، اليوم الثلاثاء، بأن هناك دعما حكوميا لحل مشكلة الدوام الثلاثي، فيما أشارت إلى أن ملف المحاضرين أغلق نهائياً.

وقال عضو اللجنة سالم العنبكي، إنه “تم إغلاق ملف المحاضرين في عموم البلاد بشكل نهائي بعد تحويلهم جميعا على الملاك الدائم”، مبينا أن “المناهج الدراسية ستطبع في العراق عدا منهجا واحدا فقط”.

وأضاف العنبكي، أن “وزارة التربية قامت مؤخرا بتثبيت جميع المحاضرين والإداريين على الملاك الدائم”، لافتة إلى أن “التربية أغلقت ملف المحاضرين والإداريين بشكل نهائي بعد تثبيتهم جميعا”.

وفيما يخص مشكلة الدوام الثلاثي أكد العنبكي أن “وزارة التربية جادة في حل هذه المشكلة كما أن هنالك دعما حكوميا جادا نحو هذا الاتجاه وتجسد ذلك في اللقاء الأخير للجنة التربية النيابية مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والذي وجه من خلاله بإيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة”.

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