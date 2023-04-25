تحديد موعد انطلاق معسكر أسود الرافدين في إسبانيا

2023/04/25 | 15:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني في إسبانيا المقرر انطلاقه في شهر حزيران المقبل.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد إن “منتخبنا الوطني سيتجمع في إسبانيا في الـ11 من شهر حزيران المقبل استعداداً للاستحقاقات المقبلة”.

وسيواجه منتخب أسود الرافدين، كولومبيا في 17 من الشهر ذاته على أن يواجه بعدها، منتخباً من أميركا الجنوبية جارِ التفاوض معه حالياً.

يذكر أن منتخبنا الوطني سيشارك بعدها في البطولة الرباعية بالأردن والمقرر إقامتها في تشرين الأول المقبل.

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