مقتل شخص وأضرار جسيمة.. شاهد ما حدث جراء انفجار هائل على جسر في أمريكا

2023/04/25 | 15:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب حادث تحطم في مدينة غروتون بولاية كونيتيكت الأمريكية إلى وقوع انفجار هائل مما أسفر عن مقتل رجل واحد.

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