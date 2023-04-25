وثائق.. الرقابة المالية يُلزم ديوان محافظة البصرة بإرجاع سيارات منحها لقضاة ومدراء وأساتذة

2023/04/25 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على وثائق تبيّن إلزام ديوان الرقابة المالية، ديوان محافظة البصرة بارجاع كافة السيارات التي اشتراها ديوان محافظة البصرة واهداها لشريحة القضاء والاساتذة الجامعيين ومدراء دوائر وقيادات في الحشد.

وتكشف الوثائق "منح ديوان محافظة البصرة الأساتذة الجامعيين ومكتب رئيس الجامعة سيارات فضلاً عن منح قضاة المحافظة ومدراء دوائر وهيئة الحشد الشعبي سيارات".

فيما كشف مصدر مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، أن "نوع السيارات التي اعطيت لأساتذة جامعة البصرة هي نوع تويوتا برادو ومنحت في زمن المحافظ السابق ماجد النصراوي، اما السيارات التي منحت للقضاة هي سيارات نوع تاهو فيما اختلفت انواع السيارات التي منحت لبقية دوائر الدولة وهيئة الحشد الشعبي".

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