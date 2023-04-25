التربية تقرر اعتماد شريحة من المحاضرين كمعلمين لمدراس الابتدائية (وثيقة)

2023/04/25 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة التربية، اعتماد شهادة خريجي الدراسة الاسلامية للوقفين الشيعي والسني من المحاضرين الذي تم التعاقد معهم كمعلمين في المدراس الابتدائية.

وبحسب وثيقة صادرة من التربية بتاريخ 18 من الشهر الحالي وحصلت عليها (بغداد اليوم)، فأنه "تم اعتماد شهادة خريجي المدارس الاسلامية الاعدادية للوقفين الشيعي والسني من المحاضرين المجانيين الذين تم التعاقد معهم كملعمين في المدارس الابتدائية".

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