2023/04/25 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وجهت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، نداءً "عاجلاً" للعراقيين في السودان فيما حددت موقعاً للإجلاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "تنفيذاً لرحلة الإجلاء المُقرَّرة التي تعمل عليها غرفة عمليات الإستجابة الدبلوماسيَّة الطارئة في وزارة الخارجيَّة، ندعو أبناء الجالية العراقيَّة في السودان، إلى التجمُّع في منطقة (المنشية) الواقعة في شارع أوماك بالقرب من مقر الأمم المتحدة عند شركة MTN".

واضاف أنه "سيكون موعد إنطلاق حافلات النقل في يوم الأربعاء الموافق 2023/4/26، في الساعة السادسة صباحًا متجهةً إلى بورتسودان".

وتابع "نهيبُ بأبناء جاليتنا الكرام، إلتزام الحيطة والحذر أثناء إنتقالهم من مساكنهم إلى الموقع المُحدَّد ولمن أرادَ، مزيداً من المعلومات، الإتصال على الأرقام في أدناه".

الارقام:

009647700630600/واتساب

0905405402

0995638565

0960075019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية توجه نداءً "عاجلاً" للعراقيين في السودان وتحدد موقعاً للإجلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية توجه نداءً "عاجلاً" للعراقيين في السودان وتحدد موقعاً للإجلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).