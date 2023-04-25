"مجزرة غابة شاكاهولا".. ارتفاع عدد ضحايا الصوم "للقاء المسيح"

2023/04/25 | 15:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر المحققون الكينيون، الثلاثاء، على رفات 10 أشخاص في مقابر جماعية مرتبطة بجماعة دينية تدعو إلى الصوم "للقاء المسيح"، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 83، حسبما أفاد صحفي في وكالة برس في الموقع، وسط تزايد المخاوف من احتمال العثور على المزيد من الجثث

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