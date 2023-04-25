2023/04/25 | 15:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت وزارة التربية، اعتماد شهادة خريجي الدراسة الاسلامية للوقفين الشيعي والسني من المحاضرين الذي تم التعاقد معهم كمعلمين في المدراس الابتدائية.وبحسب وثيقة صادرة من التربية ، حصل عليها / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



التربية تقرر اعتماد فئة من المحاضرين كمعلمين في المدراس الابتدائية المركز الخبري الوطني.

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