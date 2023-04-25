الخارجية تحدد منطقة إجلاء العراقيين في السودان

2023/04/25 | 15:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة الخارجية ، اليوم الثلاثاء ،موعد و منطقة إجلاء العراقيين في السودان.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أنه “تنفيذاً لرحلة الإجلاء المُقرَّرة، ندعو أبناء الجالية العراقيَّة في […]

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