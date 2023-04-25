سعر الدولار امام الدينار في أدنى مستوى منذ عامين - عاجل

2023/04/25 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق والصيرفات العراقية، لادنى مستوى منذ اكثر من عامين، اي منذ تغيير سعر صرف الدولار ورفعه اواخر 2020.

وبلغ سعر بيع الدولار 141 الف دينار، لكن الشراء بلغ 139 الف دينار لكل 100 دولار، وهو ادنى مستوى يصله الدولار ليدخل ضمن نطاق الـ1300، منذ ان تم تغيير سعر الدولار اواخر 2020.

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