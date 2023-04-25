المرور العامة تنفي توقف النظام في مجمعات التسجيل بشكل تام

2023/04/25 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، توقف النظام في مجمعات تسجيل السيارات، مشيرة الى ان هناك بعض التباطؤ بسبب الزخم.

واوضحت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "روجت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول توقف النظام في مجمعات التسجيل"، مضيفة أنه "نود ان ننفي توقف النظام بشكل تام ونوضح ان هناك بعض التباطؤ في عمل النظام في مجمعات التسجيل نتيجة زخم المعاملات ومنها تسجيل الدراجات النارية وإصدار وتجديد إجازات السياقة إضافة إلى معاملات تسجيل ونقل المركبات".

واضافت انه "اتخذت مديريتنا بعض الاجراءات من اجل تفادي زخم المراجعين ومنها تمديد وقت الدوام"، مهيبة بـ"المراجعين الكرام المراجعة في اوقات مختلفة لتفادي الزخم في مجمعات التسجيل".

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